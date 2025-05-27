Когда в Алматы пойдет дождь

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Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды с 28 по 30 мая 2025 года в трех крупнейших городах страны. По данным специалистов, все три дня в Шымкенте будут идти дожди с грозами. Жителям Астаны и Алматы повезет чуть больше, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 28 мая: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +22+24°.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.

30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер ослабнет. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°. Прогноз погоды по Алматы 28 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+25°.

30 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°. Прогноз погоды по Шымкенту 28 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.

29 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +26+28°.

30 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Временами порывы ветра составят 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°. Материал по теме Штормовое предупреждение на 27 мая объявили во всех регионах Казахстана Ранее синоптики сообщали, что на Казахстан вновь надвигаются снегопады и ливни.

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