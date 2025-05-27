Шквал, заморозки и грозы: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 28 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на севере, востоке, западе порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге области 15-20 м/с. На севере, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный днем на западе, юге порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 28-31 мая в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.



В Астане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.



Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке области временами порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. Ночью на востоке, юге области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.



В Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на юге области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.



В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.



В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, град. На юге, в горных районах области гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, юге, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.



В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северный порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный с переходом на северный порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 28 мая 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

