Подростка убили на выпускном вечере в Алматинской области: уволен директор школы

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал шокирующий случай убийства школьника шампуром на вечере по случаю окончания школы в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Санжар Адилов подчеркнул, что несовершеннолетний подозреваемый взят под стражу на два месяца с санкции суда.

"Возбуждено уголовное дело по умышленному убийству. Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия. На сегодня директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны", – добавил он.

Иную информацию он в интересах следствия разглашать не стал.

"Все обстоятельства будут вынесены в ходе досудебного расследования. Мы его только начали", – добавил вице-министр.

24 мая 2025 года сообщалось, что оба мальчика учились в 11 классе. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания.