Подростка убили на выпускном вечере в Алматинской области: уволен директор школы
Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал шокирующий случай убийства школьника шампуром на вечере по случаю окончания школы в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Санжар Адилов подчеркнул, что несовершеннолетний подозреваемый взят под стражу на два месяца с санкции суда.
"Возбуждено уголовное дело по умышленному убийству. Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия. На сегодня директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны", – добавил он.
Иную информацию он в интересах следствия разглашать не стал.
"Все обстоятельства будут вынесены в ходе досудебного расследования. Мы его только начали", – добавил вице-министр.
24 мая 2025 года сообщалось, что оба мальчика учились в 11 классе. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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