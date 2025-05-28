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Общество

Гибель Акнар Гулстан в Алматы: полиция проверяет видеозаписи на достоверность

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 14:42 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года высказался по факту смерти Акнар Гулстан в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что создана оперативно-следственная группа.

"Все доводы потерпевшей стороны у нас в полном объеме проверяются. Я держу это уголовное дело на личном контроле. Все следственные действия в полном объеме мною контролируются. Доводы потерпевшей стороны, каждый, мы очень внимательно и тщательно проверяем в полном объеме", – заверил он.

По его словам, видеозаписи по уголовному делу изучают.

"По ним назначена видеофонографическая экспертиза (это метод исследования аудиовизуальных материалов – видео и аудио – с целью установления их подлинности, выявления признаков монтажа, идентификации говорящих лиц и анализа фоновых шумов. – Прим. ред.). Давайте дождемся по видеозаписи решения экспертов. Все видеозаписи проверяются. Есть ряд свидетелей по данному делу, проводим все необходимые следственные действия. Девушки допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия", – резюмировал вице-министр.

Ранее заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал шокирующий случай убийства школьника шампуром на вечере по случаю окончания школы в Алматинской области.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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