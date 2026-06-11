Появились ли подозреваемые по делу о смерти Акнар Гулстан

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 11 июня 2026 года прокомментировал дело о гибели Акнар Гулстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов отметил, что в настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного департамента министерства.

"В Алматы откомандирован старший следователь по особо важным делам. Результаты экспертизы и ряд материалов уголовного дела через международное следственное поручение направлено в Китайскую Народную Республику. Ожидаем получения результатов от коллег из Китая", – добавил он.

Также замминистра прокомментировал вопрос о статусе девушек, которые находились рядом с ней в день смерти.

"По данному уголовному делу никто не признан в качестве подозреваемых. Расследование продолжается в соответствии с действующей нормой УПК. Международное следственное поручение направлено в КНР, так как она ранее училась и проживала в Китайской Народной Республике", – резюмировал спикер.

Год назад, 28 мая 2025 года, высказываясь по факту смерти Акнар Гулстан в Алматы, замминистра внутренних дел Санжар Адилов заявлял, что все доводы потерпевшей стороны "в полном объеме проверяются". Он отмечал, что держит "уголовное дело на личном контроле".