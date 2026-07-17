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Общество

Что изменилось в Трудовом кодексе в 2026 году

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 11:00 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный цифровой системой "PRG.", на котором расскажем о ключевых изменениях в Трудовом кодексе в 2026 году.

В программе:

  • запрет ГПХ вместо трудового договора;
  • одинокие отцы, усыновители и опекуны защищены от сокращения наравне с одинокими матерями;
  • неоплата сверхурочных, ночных, простоя и работы в праздники – теперь основание для уголовной ответственности;
  • в коллективном договоре должно быть прописано соотношение максимального и минимального оклада по каждой должности;
  • ТК защищает честь и достоинство работника;
  • любой акт работодателя можно обжаловать;
  • письменное уведомление об изменениях условий труда;
  • изменения в процедуре наложения дисциплинарных взысканий;
  • прекращение трудового договора в период болезни работника;
  • снято ограничение на количество продлений срочных договоров для МСБ;
  • оплата времени предсменных медосмотров;
  • чем занимается технический инспектор по охране труда;
  • работодателей обязали направлять работников на скрининг;
  • срок исковой давности по задолженности зарплаты – 3 года: уточнения Конституционного суда и др.

Также мы расскажем, что делать HR-специалистам в связи с принятыми поправками.

Ведущий: Дайрбеков Нуржан Мамырович, юридический консультант и соучредитель Палаты юридических консультантов KAZBAR.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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