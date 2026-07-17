Что изменилось в Трудовом кодексе в 2026 году
Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный цифровой системой "PRG.", на котором расскажем о ключевых изменениях в Трудовом кодексе в 2026 году.
В программе:
- запрет ГПХ вместо трудового договора;
- одинокие отцы, усыновители и опекуны защищены от сокращения наравне с одинокими матерями;
- неоплата сверхурочных, ночных, простоя и работы в праздники – теперь основание для уголовной ответственности;
- в коллективном договоре должно быть прописано соотношение максимального и минимального оклада по каждой должности;
- ТК защищает честь и достоинство работника;
- любой акт работодателя можно обжаловать;
- письменное уведомление об изменениях условий труда;
- изменения в процедуре наложения дисциплинарных взысканий;
- прекращение трудового договора в период болезни работника;
- снято ограничение на количество продлений срочных договоров для МСБ;
- оплата времени предсменных медосмотров;
- чем занимается технический инспектор по охране труда;
- работодателей обязали направлять работников на скрининг;
- срок исковой давности по задолженности зарплаты – 3 года: уточнения Конституционного суда и др.
Также мы расскажем, что делать HR-специалистам в связи с принятыми поправками.
Ведущий: Дайрбеков Нуржан Мамырович, юридический консультант и соучредитель Палаты юридических консультантов KAZBAR.
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