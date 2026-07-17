Что изменилось в Трудовом кодексе в 2026 году

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА, организованный цифровой системой "PRG.", на котором расскажем о ключевых изменениях в Трудовом кодексе в 2026 году.

В программе: запрет ГПХ вместо трудового договора;

одинокие отцы, усыновители и опекуны защищены от сокращения наравне с одинокими матерями;

неоплата сверхурочных, ночных, простоя и работы в праздники – теперь основание для уголовной ответственности;

в коллективном договоре должно быть прописано соотношение максимального и минимального оклада по каждой должности;

ТК защищает честь и достоинство работника;

любой акт работодателя можно обжаловать;

письменное уведомление об изменениях условий труда;

изменения в процедуре наложения дисциплинарных взысканий;

прекращение трудового договора в период болезни работника;

снято ограничение на количество продлений срочных договоров для МСБ;

оплата времени предсменных медосмотров;

чем занимается технический инспектор по охране труда;

работодателей обязали направлять работников на скрининг;

срок исковой давности по задолженности зарплаты – 3 года: уточнения Конституционного суда и др. Также мы расскажем, что делать HR-специалистам в связи с принятыми поправками. Ведущий: Дайрбеков Нуржан Мамырович, юридический консультант и соучредитель Палаты юридических консультантов KAZBAR.

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