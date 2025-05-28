Шубар подключен к газу: еще один шаг к комфорту в сельской местности

В рамках реализации поручений президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по газификации и улучшению качества жизни сельского населения в селе Шубар состоялся запуск системы природного газоснабжения.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.

Газопровод протяженностью 74,2 км был построен в рамках проекта, реализованного отделом строительства Целиноградского района. В результате более 400 домовладений села получили доступ к природному газу. Новый уровень комфорта станет важным фактором в социально-экономическом развитии региона, уверены жители.

Фото: УВП Акмолинской области

"Главная задача, поставленная главой государства, – это повышение уровня жизни казахстанцев. Сегодня мы обеспечили сельчан природным газом, это конкретный результат нашей системной работы. В текущем году в регионе реализуется 12 проектов газификации, которые охватят порядка 125 тысяч человек", – подчеркнул аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Первым к газу было подключено домовладение семьи Нурболата и Айгерим Бисенбаевых, которые поблагодарили руководство региона и компанию за реализацию долгожданного проекта:

"Для нашей семьи это историческое событие. Больше не нужно заготавливать дрова и носить уголь. В доме тепло и уютно, а это главное для любой семьи".

Фото: УВП Акмолинской области

В свою очередь председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов отметил, что подключение к газу – это не только повышение комфорта для жителей, но и основа социально-экономического развития и улучшения качества жизни граждан.

"Национальная компания QazaqGaz постоянно работает над обеспечением высоких стандартов жизни в каждом регионе страны, способствуя устойчивому росту экономики и благосостояния населения", – сказал Санжар Жаркешов.

В рамках инвестиционной программы на 2024-2028 годы столичный производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" ведет активное строительство газопроводов в ряде населенных пунктов. Так, в феврале 2025 года доступ к природному газу получили жители села Нурлы Целиноградского района области.

Фото: УВП Акмолинской области

К слову, с 2020 по 2024 год в Акмолинской области построено и введено в эксплуатацию 657 километров газопроводов, газифицировано 9656 домовладений. В числе недавних проектов – запуск газа в село Жибек Жолы Аршалынского района и охват 17 населенных пунктов в рамках первого этапа строительства магистрального газопровода "Сарыарка".

В ближайшей перспективе – газификация села пристоличного региона (с. Аккайын, с. Коянды, с. Ы. Алтынсарина, с. Караоткель, с. Талапкер) и г. Косшы. Доступ к природному газу получат 32 975 абонентов, а это порядка 140 тысяч жителей. Жителям из категории социально уязвимых слоев населения будет оказана материальная помощь до 100 МРП на подключение природного газа.