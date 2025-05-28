Дело о хищениях в Федерации футбола: возмещено около 2 млрд тенге

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал о ходе расследования уголовного дела по факту хищений в Казахстанской федерации футбола, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело.

"Данное уголовное дело находится в производстве. Информацию иную я сообщить вам не могу. Единственное, что могу сказать, это то, что в рамках данного уголовного дела уже было возмещено федерации почти около 2 миллиардов тенге. Иную информацию сообщить не могу", – сказал Елемесов.

В начале марта 2025 года в соцсетях появилась информация, что у ряда бывших должностных лиц Казахстанской федерации футбола проходят обыски. В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что начато досудебное расследование в отношении бывшего руководства КФФ. 3 апреля 2025 года Женис Елемесов сообщил, что бывший руководитель федерации Адилет Барменкулов не привлекается к уголовной ответственности. Сам Барменкулов позже попросил СМИ и блогеров "не вводить в заблуждение общественность и воздерживаться от распространения надуманных предположений".