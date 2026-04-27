Общество

Сколько денег принесли Казахстану иностранные студенты

Университеты, студенты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 17:38 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года рассказал, для чего Казахстану филиалы иностранных вузов, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что на грант в филиалы зарубежных вузов могут поступить только казахстанцы. Он же заявил, что правила поступления они устанавливают сами.

"В филиале Cardiff University в Казахстане обучение стоит 13,5 тыс. долларов. Если вы будете поступать в головной вуз, вы можете сравнить (стоимость. – Прим. ред.) – это почти на 50% дешевле. Рассчитаны эти университеты на привлечение зарубежных студентов. Поэтому сейчас активно ведется работа – мы сейчас запустили большую информационную компанию и участвуем в больших выставках в Китае, Азербайджане, сейчас в Индонезии, далее в Монголии, Вьетнаме, в этом году рассчитываем на достаточно большой поток иностранных студентов. Плюс на фоне ситуации на Ближнем Востоке очень много запросов идут на переводы и поступление", – сказал министр.

В целом, по его данным, около 22 млрд тенге привлечено в этом учебном году за счет работы с международными студентами. Всего в стране обучаются 30 тыс. иностранных студентов.

"Экономический эффект ощутили. Это была одна из задач – через эти филиалы начинать привлекать сюда со всего региона студентов, платно в первую очередь. А гранты исключительно для казахстанцев", – резюмировал глава Миннауки.

9 сентября 2025 года Нурбек сообщал, что в Казахстане открывают 40 филиалов ведущих зарубежных университетов. Цель – довести число иностранных студентов до 150 000 к 2029 году.

Оксана Даирова
