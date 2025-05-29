Гарвард выгоняет иностранцев: что будет с казахстанскими студентами

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 29 мая 2025 года в кулуарах Astana International forum прокомментировал информацию о том, что Гарвардский университет решил избавиться от иностранных студентов, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки отметил, что на сегодняшний день решение по Гарвардскому университету не является окончательным.

"Сейчас идут заседания суда. Очередное заседание состоится 29 мая, сегодня, в США. У них еще ночь, поэтому заседание пройдет немного позже. Там будет вынесено промежуточное решение: будут ли ограничивать Гарвардский университет в выдаче виз для зарубежных студентов или отменят это решение, либо приостановят его. Сейчас это не окончательное решение, и паниковать пока рано", – сказал Саясат Нурбек.

Он подчеркнул, что необходимо дождаться всех официальных заявлений.

"И только после этого, если все же это решение вступит в силу, у нас есть алгоритм и специальная комиссия министерства, которая обеспечит перевод наших студентов в другие университеты по той же специальности, которую они изучают", – дополнил Саясат Нурбек.

По его словам, по программе "Болашак" в Гарвардском университете на сегодняшний день обучаются 7 наших граждан: 5 магистрантов и 2 стажера. Он заверил, что на связи со всеми участниками программы.

"Еще во времена, когда я возглавлял "Болашак", создавалась комиссия, и, если ситуация касалась наших граждан, их специальностей, мы организовывали перевод в другие университеты, где подобных ограничений не было. В Лиге Плюща девять университетов, а не один, и они являются равнозначными по уровню. Студенты смогут продолжить обучение в одном из этих вузов по той же специальности, на которую у них была назначена стипендия. Алгоритм перевода уже отработан, есть соглашения. Все эти университеты являются партнерами программы "Болашак", и потому у нас всегда есть альтернативный сценарий действий", – подчеркнул Саясат Нурбек.

Ранее стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.