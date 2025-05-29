Гарвард выгоняет иностранцев: что будет с казахстанскими студентами
Глава Миннауки отметил, что на сегодняшний день решение по Гарвардскому университету не является окончательным.
"Сейчас идут заседания суда. Очередное заседание состоится 29 мая, сегодня, в США. У них еще ночь, поэтому заседание пройдет немного позже. Там будет вынесено промежуточное решение: будут ли ограничивать Гарвардский университет в выдаче виз для зарубежных студентов или отменят это решение, либо приостановят его. Сейчас это не окончательное решение, и паниковать пока рано", – сказал Саясат Нурбек.
Он подчеркнул, что необходимо дождаться всех официальных заявлений.
"И только после этого, если все же это решение вступит в силу, у нас есть алгоритм и специальная комиссия министерства, которая обеспечит перевод наших студентов в другие университеты по той же специальности, которую они изучают", – дополнил Саясат Нурбек.
По его словам, по программе "Болашак" в Гарвардском университете на сегодняшний день обучаются 7 наших граждан: 5 магистрантов и 2 стажера. Он заверил, что на связи со всеми участниками программы.
"Еще во времена, когда я возглавлял "Болашак", создавалась комиссия, и, если ситуация касалась наших граждан, их специальностей, мы организовывали перевод в другие университеты, где подобных ограничений не было. В Лиге Плюща девять университетов, а не один, и они являются равнозначными по уровню. Студенты смогут продолжить обучение в одном из этих вузов по той же специальности, на которую у них была назначена стипендия. Алгоритм перевода уже отработан, есть соглашения. Все эти университеты являются партнерами программы "Болашак", и потому у нас всегда есть альтернативный сценарий действий", – подчеркнул Саясат Нурбек.
Ранее стало известно, что правительство США запретило Гарварду принимать иностранных студентов. И теперь все иностранные студенты, обучающиеся там, должны перевестись в другие вузы.