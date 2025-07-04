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Общество

Экстремальный трюк на Черном каньоне сделали алматинцы

Экстремальный трюк на Черном каньоне сделали алматинцы, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 20:37 Фото: акимата Алматинской области
Жители Алматы Адлет Абай и Абай Оразбай, которые покоряют соцсети своими экстремальными трюками, добрались до Черного каньона, сообщает Zakon.kz.

Бывшие артисты цирка, 30-летние экстремалы Адлет Абай и Абай Оразбай у себя в соцсетях опубликовали видео, от которого кружится голова и захватывает дух. Они на высоком обрыве Черного каньона в Алматинской области продемонстрировали свои таланты. Абай взобрался на плечи Адлета. Причем на кадрах видна табличка с предупреждением: "Нельзя переходить черту. Опасно для жизни".

Ранее парни признались, что рискуют своими жизнями ради прославления фантастических локаций Казахстана. В этот раз они добавили, что хотели бы демонстрировать не только красоты родных краев, но и всего мира.

"Это мы на Черном каньоне. Мы хотели бы в других странах показать красивые места. Готовы в любой точке Земли сделать экстремальный трюк", – поделился Адлет Абай.

Комментаторы накидали огоньков под постом, называя экстремалов палуанами и батырами.

Месяц назад Zakon.kz связался с героями экстремальных видео и узнал, как сложился дуэт и ради чего они вытворяют опасные трюки. Горожане прославились после того, как 29 мая 2025 года сделали трюк на "Лестнице здоровья": один нес на голове второго "перевернутым" и без страховки.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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