Экстремальный спуск на велосипеде по ступенькам "Медеу" озадачил комментаторов

Казахстанский маунтинбайкер Сакен Кагаров опубликовал видео экстремального спуска на велосипеде по ступенькам с плотины "Медеу". Старания спортсмена оценили не все комментаторы, сообщает Zakon.kz.

Ролик был размещен на странице в Instagram 29 июля 2024 года.



"А вот и мой спуск с плотины "Медеу", состоящий из 842 ступеней", – говорится в подписи к видео.

После просмотра пользователи Сети разделились на два лагеря. Если одни выразили восхищение, то другие возмутились этой поездкой:

Лестница для пешеходов! Еще не хватало там идти и отпрыгивать от таких бесстрашных.

До конца видео переживала, чтобы люди не поднимались по лестнице...

По лестнице могут идти люди, которые могут не успеть увернуться (пожилые или дети). В таком случае исход очень трагичный будет...

Легендарный спуск.

Администрация дает разрешение? Опасно все-таки.

А сколько еще неудачных захотят повторить...

Вот кто лестницы ломает.

Едет он, а страшно мне.

Стоит отметить, что это не первый спуск блогера по лестнице.

В 2020 году Кагаров уже публиковал аналогичное видео.

Еще в мае 2024 года сообщалось, что в Алматы сотрудники прокуратуры Медеуского района выявили земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке "Медеу".