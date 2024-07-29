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Экстремальный спуск на велосипеде по ступенькам "Медеу" озадачил комментаторов

Экстремальный спуск на велосипеде по ступенькам Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 11:46 Фото: wikimedia
Казахстанский маунтинбайкер Сакен Кагаров опубликовал видео экстремального спуска на велосипеде по ступенькам с плотины "Медеу". Старания спортсмена оценили не все комментаторы, сообщает Zakon.kz.

Ролик был размещен на странице в Instagram 29 июля 2024 года.

"А вот и мой спуск с плотины "Медеу", состоящий из 842 ступеней", – говорится в подписи к видео.

После просмотра пользователи Сети разделились на два лагеря. Если одни выразили восхищение, то другие возмутились этой поездкой:

  • Лестница для пешеходов! Еще не хватало там идти и отпрыгивать от таких бесстрашных.
  • До конца видео переживала, чтобы люди не поднимались по лестнице...
  • По лестнице могут идти люди, которые могут не успеть увернуться (пожилые или дети). В таком случае исход очень трагичный будет...
  • Легендарный спуск.
  • Администрация дает разрешение? Опасно все-таки.
  • А сколько еще неудачных захотят повторить...
  • Вот кто лестницы ломает.
  • Едет он, а страшно мне.

Стоит отметить, что это не первый спуск блогера по лестнице.

В 2020 году Кагаров уже публиковал аналогичное видео.

Еще в мае 2024 года сообщалось, что в Алматы сотрудники прокуратуры Медеуского района выявили земельные участки, незаконно предоставленные в природном парке "Медеу".

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