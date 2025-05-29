Когда в поездах появится спутниковый интернет

Фото: freepik

Председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов 29 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что в поездах "Тальго" в рамках пилотного проекта подключен спутниковый интернет, сообщает Zakon.kz.

По словам Тайжанова, сейчас интернет успешно функционирует в поездах "Тальго" по направлением Астана – Алматы и Астана – Оскемен. "По итогам тестов планируется поэтапно обеспечить все поезда высокоскоростной сетью. Ориентировочно с начала следующего года в 14 поездах уже будет данная услуга внедрена", – сказал спикер. Ранее сообщалось, что в течение двух лет все пассажирские поезда оборудуют камерами видеонаблюдения.

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