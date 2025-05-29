Частные грузовые железнодорожные перевозчики появятся в Казахстане

Председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Жанибек Тайжанов 29 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК анонсировал создание частных грузовых перевозчиков в железнодорожной сфере, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что этот вопрос не раз поднимался бизнесом. В настоящее время обсуждают создание конкуренции для монополиста – АО "НК "КТЖ". Министерством разработана Концепция по развитию железнодорожной отрасли. Согласно документу, с 2027 года предусматривается, помимо национального грузового оператора, присутствие на рынке частных перевозчиков.

"На сегодняшний день два частных перевозчика работают в пилотном проекте, на них идет апробация. У нас есть два года, чтобы подготовить всю законодательную базу, отработать все технологические процессы. И после этого, с 2027 года, на нашем рынке будут представлены частные перевозчики", – сказал Жанибек Тайжанов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили правила перевозок грузов железнодорожным транспортом.