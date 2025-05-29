#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
512.66
580.59
6.45
Общество

В Астане 30 мая перекроют улицы из-за международного форума

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 16:35 Фото: pixabay
30 мая 2025 года в Астане состоится первый саммит в формате "Центральная Азия – Италия" с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В связи с этим в столице будут введены временные ограничения на движение транспорта на некоторых улицах, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичного акимата, перекрытие движения планируется на следующих участках:

  • с 11:00 улица Нажимеденова – от пр. Тәуелсіздік до ул. Аманжолова;
  • улица Аманжолова – от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова;

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения.

Фото: gov.kz

"Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Пресс-служба акимата Астаны

Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат движение на трех улицах почти на все лето. Что произошло, читайте по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Как обновляют парк пассажирских вагонов в Казахстане
Общество
17:18, Сегодня
Как обновляют парк пассажирских вагонов в Казахстане
Лето в Алматы и Астане начнется с дождя
Общество
16:52, Сегодня
Лето в Алматы и Астане начнется с дождя
Тарифы на тепло хотят пересмотреть в Астане
Общество
16:46, Сегодня
Тарифы на тепло хотят пересмотреть в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: