В Астане 30 мая перекроют улицы из-за международного форума

Фото: pixabay

30 мая 2025 года в Астане состоится первый саммит в формате "Центральная Азия – Италия" с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В связи с этим в столице будут введены временные ограничения на движение транспорта на некоторых улицах, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным столичного акимата, перекрытие движения планируется на следующих участках: с 11:00 улица Нажимеденова – от пр. Тәуелсіздік до ул. Аманжолова;

улица Аманжолова – от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова; Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения. Фото: gov.kz "Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели". Пресс-служба акимата Астаны Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат движение на трех улицах почти на все лето. Что произошло, читайте по этой ссылке.

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