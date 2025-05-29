В Астане 30 мая перекроют улицы из-за международного форума
Фото: pixabay
30 мая 2025 года в Астане состоится первый саммит в формате "Центральная Азия – Италия" с участием глав государств региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В связи с этим в столице будут введены временные ограничения на движение транспорта на некоторых улицах, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным столичного акимата, перекрытие движения планируется на следующих участках:
- с 11:00 улица Нажимеденова – от пр. Тәуелсіздік до ул. Аманжолова;
- улица Аманжолова – от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова;
Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения.
Фото: gov.kz
"Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели".Пресс-служба акимата Астаны
Ранее сообщалось, что в Алматы ограничат движение на трех улицах почти на все лето. Что произошло, читайте по этой ссылке.
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