Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие автодороги перекроют в Астане из-за заседания Совета ОДКБ

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, автобус, автобусы Астаны, общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 21:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспорта в связи с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Департамента полиции 28 ноября с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на следующих участках улиц: ул. Ж. Нажимеденова (от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Аманжолова) и ул. Аманжолова (от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова).

В связи с этим, временно меняются схемы движения маршрутов №№ 14, 32, 43, 50, 66, 84. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме. График работы с 06:00 до 23:30 часов.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники", – говорится в сообщении Службы государственной охраны Казахстана.

Также сообщается, что 27 ноября над городом запланированы полеты фронтовой авиации МО РК.

"Просим жителей отнестись с пониманием к усиленному режиму безопасности и заранее запланировать маршруты передвижения", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября 2024 года в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин. 

Читайте также

Ночная Астана, ночь в Астане, ночной город, виды города Астаны
Перед саммитом ОДКБ на улицах Астаны появилась военная техника
Диана Абдуллаева
Астана ОДКБ 2024 год Автодороги Общественный транспорт Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: