Какие автодороги перекроют в Астане из-за заседания Совета ОДКБ

28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспорта в связи с проведением заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием глав иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Департамента полиции 28 ноября с 08:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение транспорта на следующих участках улиц: ул. Ж. Нажимеденова (от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Аманжолова) и ул. Аманжолова (от ул. Ж. Нажимеденова до ул. А. Байтурсынова).



В связи с этим, временно меняются схемы движения маршрутов №№ 14, 32, 43, 50, 66, 84. Общественный транспорт будет работать в штатном режиме. График работы с 06:00 до 23:30 часов.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники", – говорится в сообщении Службы государственной охраны Казахстана.

Также сообщается, что 27 ноября над городом запланированы полеты фронтовой авиации МО РК.

"Просим жителей отнестись с пониманием к усиленному режиму безопасности и заранее запланировать маршруты передвижения", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября 2024 года в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин.