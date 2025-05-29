Лето в Алматы и Астане начнется с дождя

Фото: pexels

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой погодой закончится весна и начнется лето в Астане, Алматы и Шымкенте. Специалисты оставили прогноз погоды на 30, 31 мая и 1 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 30 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.

31 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

1 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла. Алматы 30 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26 тепла.

31 мая: переменная облачность, днем дождь. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 тепла.

1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 13-15, днем 20-22 тепла. Шымкент 30 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.

1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 30-32 тепла. Ранее синоптики заявили, что Казахстан находится в ожидании резкого перепада температур. С прогнозом на 29, 30 и 31 мая 2025 года можно ознакомиться по этой ссылке.

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