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Общество

Названы регионы Казахстана, на которые надвигаются заморозки до -3°С, – прогноз погоды на 29 сентября

осень, растение, заморозки, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 17:53 Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящий вторник ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, шквал и заморозки. При этом на большей части республики прогнозируется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 29 сентября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на юге, юго-западе с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром – туман. Ночью в Кызылординской области ожидается шквал, в Туркестанской области днем – пыльная буря".

Согласно прогнозу, ночью заморозки до -1...-3°С ожидаются:

  • на западе, севере, востоке Акмолинской области,
  • на северо-востоке Актюбинской области,
  • на севере Костанайской области,
  • на западе, севере Северо-Казахстанской области,
  • на севере, юге, в центре Павлодарской области,
  • на севере, востоке Карагандинской области,
  • на севере, востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской области,
  • на западе, севере, в центре области Абай.

Вместе с тем, как следует из прогноза, в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской, Павлодарской области, на северо-западе, юге, востоке Карагандинской области, на севере, в центре области Абай, на востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, в центре Акмолинской, на юго-востоке Костанайской, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере, в центре Мангистауской, на востоке Актюбинской, в центре Кызылординской, на востоке Алматинской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Улытау, Жетысу, на западе, юге, северо-востоке, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Карагандинской, на западе, севере, юге Акмолинской, на севере, юге Павлодарской, на юге Атырауской, на северо-востоке Мангистауской, на западе, юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской областей, на северо-западе, юге, востоке области Абай.

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Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушатся похолодание, грозовые дожди и заморозки до -3°С. Подробнее о прогнозе на 29-30 сентября и 1 октября 2026 года – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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