Двое маленьких детей были дома с пьяными родителями: мать наказали в Таразе

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел дело в отношении жительницы Мойынкумского района, которую повторно привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщает Zakon.kz.

В августе 2026 года женщина находилась в Таразе по месту временного проживания вместе с супругом. Оба взрослых, как установил суд, находились в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В доме при этом находились двое малолетних детей женщины – 2024 и 2025 годов рождения.

О случившемся в полицию сообщили соседи.

Во время проверки правоохранители зафиксировали антисанитарные условия проживания и отсутствие необходимых условий для надлежащего развития детей. Суд также установил, что ранее в том же месяце женщина уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 127 КоАП.

В суде гражданка Б. полностью признала свою вину и подтвердила, что употребляла алкоголь вместе с супругом в присутствии малолетних детей.

По части 2 статьи 127 КоАП предусмотрены штраф в размере 15 МРП либо административный арест на срок до пяти суток. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и наличие у женщины малолетних детей.

В итоге женщину признали виновной и назначили ей штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге).

Постановление суда вступило в законную силу.

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