В Казахстане впервые пресекли незаконную трудовую деятельность мигрантов из Египта
За пять дней по республике пресекли свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства:
- Более 2,5 тысячи иностранцев нарушили установленные сроки пребывания на территории Республики Казахстан.
- 862 иностранца работали без соответствующих разрешений, осуществляя незаконную трудовую деятельность.
- 499 работодателей привлекали иностранную рабочую силу в обход закона.
- Свыше 3 тысяч принимающих лиц не уведомили органы внутренних дел о проживании у них иностранных граждан.
Все нарушители привлечены к ответственности. Кроме того, 678 иностранных граждан выдворены за пределы страны, им закрыт въезд в Казахстан на пять лет.
Впервые зафиксирован факт незаконной трудовой деятельности граждан Египта. В Караганде на крупной строительной площадке обнаружено 14 граждан этой страны, работающих без разрешений.
В Алматинской области в Жамбылском районе сотрудники миграционной службы выявили 12 граждан КНР, занимавшихся производством кустарного алкоголя – так же без разрешительных документов.
Не остались без внимания и работодатели, систематически нарушающие закон. В Карагандинской области выявлено три случая неоднократного привлечения иностранцев к незаконной работе.
По этим эпизодам возбуждено уголовное дело по статье 395 Уголовного кодекса РК, проводится досудебное расследование.
Ранее Нацбанк сделал важное предупреждение касательно банковских карт казахстанцев.