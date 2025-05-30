В Казахстане впервые пресекли незаконную трудовую деятельность мигрантов из Египта

30 мая Комитет миграционной службы МВД совместно с территориальными подразделениями полиции провел масштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Локальные отработки", сообщает Zakon.kz.

За пять дней по республике пресекли свыше 7 тысяч нарушений миграционного законодательства:

Более 2,5 тысячи иностранцев нарушили установленные сроки пребывания на территории Республики Казахстан.

862 иностранца работали без соответствующих разрешений, осуществляя незаконную трудовую деятельность.

499 работодателей привлекали иностранную рабочую силу в обход закона.

Свыше 3 тысяч принимающих лиц не уведомили органы внутренних дел о проживании у них иностранных граждан.

Все нарушители привлечены к ответственности. Кроме того, 678 иностранных граждан выдворены за пределы страны, им закрыт въезд в Казахстан на пять лет.

Впервые зафиксирован факт незаконной трудовой деятельности граждан Египта. В Караганде на крупной строительной площадке обнаружено 14 граждан этой страны, работающих без разрешений.

В Алматинской области в Жамбылском районе сотрудники миграционной службы выявили 12 граждан КНР, занимавшихся производством кустарного алкоголя – так же без разрешительных документов.

Не остались без внимания и работодатели, систематически нарушающие закон. В Карагандинской области выявлено три случая неоднократного привлечения иностранцев к незаконной работе.

По этим эпизодам возбуждено уголовное дело по статье 395 Уголовного кодекса РК, проводится досудебное расследование.

Ранее Нацбанк сделал важное предупреждение касательно банковских карт казахстанцев.