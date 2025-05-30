Синоптики обратились к алматинцам и жителям еще четырех городов
Соответствующее обращение опубликовано на сайте РГП "Казгидромет":
"30 мая 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Павлодаре, Алматы, ночью в Костанае и Астане".
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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