Синоптики обратились к алматинцам и жителям еще четырех городов

Жителей пяти городов Казахстана предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, которые ожидаются сегодня, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте РГП "Казгидромет":

"30 мая 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, Павлодаре, Алматы, ночью в Костанае и Астане".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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