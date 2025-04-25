Ливни, град, заморозки и 37-градусная жара накроют Казахстан

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Синоптики рассказали, какой будет погода по Казахстану на ближайшие три дня – с 26 по 28 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза следует, что ожидается неустойчивый характер погоды. "С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: дождь, гроза, усиление ветра, возможен град. Сильные дожди прогнозируются 27 апреля в Западно-Казахстанской, Акмолинской, 28 апреля в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях". РГП "Казгидромет" Также сообщается, что на западе, востоке, юго-востоке республики ожидается туман. "Ночью 26 апреля в области Абай, 26-27 апреля в Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки -1-3°C". РГП "Казгидромет" В Гидрометцентре уточнили, каким будет температурный фон: На западе страны понижение ночью от +10+15°C до +2+10°C, днем от +20+27°C до +6+14°C.

ночью от +10+15°C до +2+10°C, днем от +20+27°C до +6+14°C. На юго-западе страны понижение ночью от +12+20°C до +7+15°C, днем +20+30°C, 28 апреля понижение до +10+18°C.

ночью от +12+20°C до +7+15°C, днем +20+30°C, 28 апреля до +10+18°C. На северо-западе страны понижение ночью от +10+17°C до +7+12°C, днем от +20+28°C до +12+22°C.

ночью от +10+17°C до +7+12°C, днем от +20+28°C до +12+22°C. На севере страны ночью повышение от +5+10°C до +10+17°C, днем понижение от +21+28°C до +18+23°C.

от +5+10°C до +10+17°C, днем от +21+28°C до +18+23°C. В центре страны колебание ночью от +5+15°C до +12+17°C, днем основной фон +23+30°C.

ночью от +5+15°C до +12+17°C, днем основной фон +23+30°C. На востоке ночью повышение от +1+8°C, на северо-востоке региона заморозки -1-3°C до +10+15°C, днем от +20+27°C до +23+31°C.

от +1+8°C, на северо-востоке региона заморозки -1-3°C до +10+15°C, днем от +20+27°C до +23+31°C. На юге повышение ночью от +15+20°C до +17+23°C, днем от +28+33°C до +32+37°C.

ночью от +15+20°C до +17+23°C, днем от +28+33°C до +32+37°C. На юго-востоке повышение ночью от +5+17°C до +10+20°C, днем от +22+30°C до +27+35°C. Материал по теме В ДЧС Алматы обратились к туристам и жителям мегаполиса О том, какой будет погода в апреле-2025 в Казахстане, можете узнать здесь.

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