Фотограф из Алматы открыл мир степных героев через объектив

Фото: Instagram/dots_foto

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал поклонников новой публикацией. Он снял почти кино о жизни мышек-песчанок, сообщает Zakon.kz.

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