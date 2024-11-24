Фотограф из Алматы открыл мир степных героев через объектив
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал поклонников новой публикацией. Он снял почти кино о жизни мышек-песчанок, сообщает Zakon.kz.
Милое видео он опубликовал 24 ноября на своей странице в Instagram.
"Маленькие трудяги степей! Знакомьтесь – это мышки-песчанки. Они весь день заняты сбором травки и созданием зимних запасов в своих уютных норках. Живут дружной семейкой и уже готовятся к холодам. Удивительно, что в степи кипит такая милая жизнь!" – написал Доценко под постом.
Блогер отметил, что видео он снял в Чарынском каньоне.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Ой, как забавно! Дмитрий, спасибо, что делитесь этой милотой! А то за делами вся красота мимо проходит. Вы счастливчик.
- Как у вас всегда удается запечатлеть самое невероятное, самое красивое, самое интересное?!
- Вы супер фотограф, каждая съемка восхищает!
Ранее Дмитрий Доценко снял видео Луны на фоне телебашни "Коктобе" в Алматы.
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