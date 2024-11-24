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Фотограф из Алматы открыл мир степных героев через объектив

Фотограф из Алматы открыл мир степных героев через объектив, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 23:38 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал поклонников новой публикацией. Он снял почти кино о жизни мышек-песчанок, сообщает Zakon.kz.

Милое видео он опубликовал 24 ноября на своей странице в Instagram. 

"Маленькие трудяги степей! Знакомьтесь – это мышки-песчанки. Они весь день заняты сбором травки и созданием зимних запасов в своих уютных норках. Живут дружной семейкой и уже готовятся к холодам. Удивительно, что в степи кипит такая милая жизнь!" – написал Доценко под постом.

Блогер отметил, что видео он снял в Чарынском каньоне. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Ой, как забавно! Дмитрий, спасибо, что делитесь этой милотой! А то за делами вся красота мимо проходит. Вы счастливчик.
  • Как у вас всегда удается запечатлеть самое невероятное, самое красивое, самое интересное?!
  • Вы супер фотограф, каждая съемка восхищает!

Ранее Дмитрий Доценко снял видео Луны на фоне телебашни "Коктобе" в Алматы. 

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