Казахстанец пнул страуса и попал на видео

Вечером 25 мая 2025 года в зоопарке Шымкента произошел неприятный инцидент. Один из посетителей нарушил все допустимые правила поведения и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, молодой человек не выполнил четкое предупреждение "переход за ограждение запрещен".

Его действия зафиксировали очевидцы, а именно, как он:

перелез через ограждение,

ударил страуса ногой,

намеренно пугал животных.

Специалисты подчеркивают, это – дикость.

"Животные – не игрушки. Они живые, чувствуют, боятся, стрессуют, испытывают боль. Если у тебя нет сочувствия к животным – не подходи к ним. Не мешай. Не причиняй вреда". Администрация зоопарка Шымкента

Сотрудники также обратились с просьбой к жителям города.

"Если вы узнали этого человека – просим сообщить нам. При необходимости мы обратимся в правоохранительные органы". Администрация зоопарка Шымкента

Поведение казахстанца возмутило общественность.

Почему в Казахстане не штрафуют живодеров? Не понимаю...

В соседнюю клетку его посадить надо.

Посадить его на 15 суток рядом с животными и потом еще заставить убирать за ними.

Бедный страус. Они ведь такие доверчивые, всегда к людям подходят. Как можно вот так просто причинить боль тому, кто слабее тебя? Тому, кто доверяет тебе и не ждет подвоха?

Я бы сказала, уважение к животным – первый и основной признак человечности! Первый показатель уровня развития страны – отношение к животным.

Почему при необходимости? Найти и наказать! Чтобы было уроком!

22 мая 2025 года администрация зоопарка Алматы выступила с хорошей новостью. Как оказалось, сразу две пары полярных волков стали родителями. А в это время в зоопарке Шымкента у пары филинов появился птенец.