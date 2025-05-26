Казахстанец пнул страуса и попал на видео
Фото: pixabay
Вечером 25 мая 2025 года в зоопарке Шымкента произошел неприятный инцидент. Один из посетителей нарушил все допустимые правила поведения и безопасности, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, молодой человек не выполнил четкое предупреждение "переход за ограждение запрещен".
Его действия зафиксировали очевидцы, а именно, как он:
- перелез через ограждение,
- ударил страуса ногой,
- намеренно пугал животных.
Специалисты подчеркивают, это – дикость.
"Животные – не игрушки. Они живые, чувствуют, боятся, стрессуют, испытывают боль. Если у тебя нет сочувствия к животным – не подходи к ним. Не мешай. Не причиняй вреда".Администрация зоопарка Шымкента
Сотрудники также обратились с просьбой к жителям города.
"Если вы узнали этого человека – просим сообщить нам. При необходимости мы обратимся в правоохранительные органы".Администрация зоопарка Шымкента
Поведение казахстанца возмутило общественность.
- Почему в Казахстане не штрафуют живодеров? Не понимаю...
- В соседнюю клетку его посадить надо.
- Посадить его на 15 суток рядом с животными и потом еще заставить убирать за ними.
- Бедный страус. Они ведь такие доверчивые, всегда к людям подходят. Как можно вот так просто причинить боль тому, кто слабее тебя? Тому, кто доверяет тебе и не ждет подвоха?
- Я бы сказала, уважение к животным – первый и основной признак человечности! Первый показатель уровня развития страны – отношение к животным.
- Почему при необходимости? Найти и наказать! Чтобы было уроком!
22 мая 2025 года администрация зоопарка Алматы выступила с хорошей новостью. Как оказалось, сразу две пары полярных волков стали родителями. А в это время в зоопарке Шымкента у пары филинов появился птенец.
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