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События

Казахстанец пнул страуса и попал на видео

страус, жестокость, посетители, зоопарк Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 17:57 Фото: pixabay
Вечером 25 мая 2025 года в зоопарке Шымкента произошел неприятный инцидент. Один из посетителей нарушил все допустимые правила поведения и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, молодой человек не выполнил четкое предупреждение "переход за ограждение запрещен".

Его действия зафиксировали очевидцы, а именно, как он:

  • перелез через ограждение,
  • ударил страуса ногой,
  • намеренно пугал животных.

Специалисты подчеркивают, это – дикость.

"Животные – не игрушки. Они живые, чувствуют, боятся, стрессуют, испытывают боль. Если у тебя нет сочувствия к животным – не подходи к ним. Не мешай. Не причиняй вреда".Администрация зоопарка Шымкента

Сотрудники также обратились с просьбой к жителям города.

"Если вы узнали этого человека – просим сообщить нам. При необходимости мы обратимся в правоохранительные органы".Администрация зоопарка Шымкента

Поведение казахстанца возмутило общественность.

  • Почему в Казахстане не штрафуют живодеров? Не понимаю...
  • В соседнюю клетку его посадить надо.
  • Посадить его на 15 суток рядом с животными и потом еще заставить убирать за ними.
  • Бедный страус. Они ведь такие доверчивые, всегда к людям подходят. Как можно вот так просто причинить боль тому, кто слабее тебя? Тому, кто доверяет тебе и не ждет подвоха?
  • Я бы сказала, уважение к животным – первый и основной признак человечности! Первый показатель уровня развития страны – отношение к животным.
  • Почему при необходимости? Найти и наказать! Чтобы было уроком!

22 мая 2025 года администрация зоопарка Алматы выступила с хорошей новостью. Как оказалось, сразу две пары полярных волков стали родителями. А в это время в зоопарке Шымкента у пары филинов появился птенец.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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