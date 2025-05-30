Взлет после падения: алматинские экстремалы с "Лестницы здоровья" рассказали о себе

Экстремальный трюк двоих молодых алматинцев, выполненный на "Лестнице здоровья" на Медеу, облетел соцсети: одних он впечатлил, а других шокировал. Zakon.kz выяснил, кто на видео и зачем они пошли на такой рискованный шаг.

Звездный час

29 мая 2025 года алматинцы наблюдали нетипичную картину. По "Лестнице здоровья" поднялись двое парней, но сделали они это совсем необычным способом: один нес на голове второго "перевернутым" и без страховки. Очевидцы сняли происходящее и видео разлетелось в интернете. Юзеры двояко отреагировали, нарекая это смелостью или сумасшествием.

Сами герои признались, что ощутили себя настоящими звездами. На видео оказались 30-летние Адлет Абай и Абай Оразбай. Давние друзья когда-то работали акробатами-эквилибристами в Алматинском цирке.

"20 дней, как хожу в горы. Так я хотел изменить свою жизнь на 180 градусов. В три часа просыпаюсь, забираю друга Абая, мы поднимаемся в горы, там окунаемся в холодную воду. Такие красивые места мотивируют. Возвращались обратно, на лестнице я предложил сделать трюк. Там были люди, но мы не видели, что они сняли нас на видео. Все аплодировали нам. А утром проснулся, увидел множество сообщений, звонят, приглашают на разные программы. Сегодня в горах все узнавали, говорили, что мы крутые". Адлет Абай

Восемь переломов позвоночника

Сначала свою историю рассказал Адлет Абай. В детстве он занимался верховой ездой, потом поступил в эстрадно-цирковой колледж, стал артистом манежа. После чего не мыслил свою жизнь без света софитов, головокружительных трюков и оваций зрителей.

"Отец с малых лет учил меня ездить верхом. Как-то он спросил, где я хочу учиться. Я сказал, там, где не нужно будет читать и писать. И он привел меня не в спортшколу, а в цирк. Он думал, что я буду заниматься джигитовкой, прыгать на лошадях. Но наставник выбрал меня и научил всему, что я умею сейчас". Адлет Абай

Фото: из личного архива Адлета Абай

Все шло хорошо, но манеж – словно лезвие ножа, теряя бдительность, в любой момент можно пораниться. Особенно, если ты вдруг испытал страх, говорит собеседник.

"В 2014 году я упал на репетиции с высоты трех метров. Страховка не выдержала. Сломал себе позвоночник в четырех местах. Почти год лежал. В это время Абай сломал ногу. Я позвонил ему и сказал, давай, когда встанем на ноги, будем вместе работать. Он согласился, с тех пор мы неразлучны". Адлет Абай

Через четыре года Адлет Абай снова сломал позвоночник.

"В цирке есть экстремальный номер "Колесо смерти". Такое трагичное название он носит из-за того, что человек, который придумал его, умер, выступая с ним. Его фишка в том, что огромное колесо изнутри крутит напарник. Я хватаюсь за него, вылетаю и должен снова вернуться внутрь на скорости. Я вылетел и упал вниз головой. Сломал еще четыре позвонка. Это было в Астане. Через полгода вернулся на манеж, доработал контракт в этом номере". Адлет Абай

Фото: из личного архива Адлета Абай

В цирке Адлет проработал до 2021 года, а потом ему захотелось свободы. Так и получилось, что приятели "тряхнули стариной" и стали популярными.

"На видео я тот, кто поднимает. Когда друг держится на моей голове, осознаю, что я в ответе за его жизнь. Мы оказываемся на одной волне, в первую очередь, благодаря доверию. Когда 100% доверяю своему напарнику, а он доверяет мне. По-другому невозможно". Адлет Абай

По словам экстремала, после каждых трюков ему судорожно звонит мама и спрашивает, зачем это нужно. А супруга и двое детей поддерживают любую его идею. "Это мое. Без этого я не мыслю себя и свою жизнь", – признается алматинец.

Пять раз ломал лодыжку

Абай Оразбай вспоминает, что за 15-летний опыт в цирковом искусстве было множество гастролей и наград. Но последняя слава растопила душу.

"Наград очень много, мы успешно выступили на Central Asia’s Got Talent, в Китае на шоу талантов были финалистами, в цирковых фестивалях Испании и России давали представление. Из-за того, что я взбирался на машины и снимал контент, интернет-пользователи прозвали меня казахстанским Человеком пауком. Но в этот раз было особенно приятно, что общество тепло поддержало нас. Как там на месте, так и в соцсетях много добрых слов. Мои домашние уже привыкли к такому, уже не удивляются". Абай Оразбай

Фото: из личного архива Абая Оразбай

Молодой человек поделился, что трюк, исполненный на "Лестнице здоровья", очень сложный. Чтобы научиться ему, даже профессиональным артистам цирка требуются годы.

"Эти номера для нас не новые, мы выполняли их на манеже цирка. Периодически выбираемся на природу, чтобы показать эту красоту с другого ракурса, делаем трюки. Но в этот раз все получилось спонтанно. На самом деле нелегко стоять на голове. Главное – опыт. Нужны годы, чтобы научиться этому. Мне потребовалось четыре года. Я вешу 64 кг. Картинку вижу обычную. Там есть своя техника: смотрю на одну точку, если смотреть по сторонам, то теряю равновесие и падаю. Так мы можем держаться несколько минут. Я полностью доверяю Адлету. Этот трюк без доверия не получится". Абай Оразбай

Фото: из личного архива Адлета Абай

У Абая также были серьезные травмы. Только лодыжку он ломал пять раз. Говорит, что порваны связки на ногах, ему требуется операция, но он все еще так ходит. Парни в один голос заявляют, что спорт помогает забыть про болезни.

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