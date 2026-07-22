Когда откроют выезды к БАКАД по Абая и Саина: акимат Алматы сделал заявление

Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда проверил, как продвигается строительство радиальных дорог, которые соединят проспекты Абая, Рыскулова и улицу Саина с Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД), сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день, 22 июля 2026 года, готовность объектов составляет около 50%.

На участках продолжается строительство моста через реку Аксай, путепроводов через БАКАД и железнодорожные пути, а также других инженерных сооружений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Параллельно, как уточнили в пресс-службе городского акимата, завершается выкуп земельных участков. Для пробивки проспекта Абая уже выкуплен 71 из 82 участков, по проспекту Рыскулова – 172 из 190, а по улице Саина эта работа полностью завершена.

По словам Дархана Сатыбалды, новые магистрали значительно улучшат транспортную связанность Алматинской агломерации и помогут разгрузить основные въезды в город.

"В прошлом году было принято решение за счет городского бюджета завершить выкуп земельных участков на территории области и самостоятельно достроить дороги до БАКАД. Сейчас проекты корректируются, однако строительство продолжается. Финансирование предусмотрено, подрядчики работают. Ставлю задачу открыть проезд до БАКАД по пробивкам проспекта Абая и улицы Саина уже в этом году", – отметил аким.

В дальнейшем Алматы планируют связать с БАКАД шестью радиальными магистралями. Помимо проспектов Абая и Рыскулова, а также улицы Саина, продолжается реализация проектов по пробивке улиц Тлендиева, Акын Сара и Северное кольцо.

Не так давно мы рассказывали, что 20 июля 2026 года в Казахстане стартовали работы по капитальному ремонту и расширению участка автомобильной дороги международного значения Алматы – Бишкек км 19-27 в Карасайском районе Алматинской области.