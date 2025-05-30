В двух районах Алматы перекроют участки улиц на длительный срок
Фото: Zakon.kz
С 31 мая 2025 года в Алматы в связи с реконструкцией магистральных трубопроводов в Алмалинском и Турксибском районах временно ограничат проезд, сообщает Zakon.kz.
По данным Almaty_Joly, в Алмалинском районе с 31 мая по 20 июля – ограничение на ул. Богенбай батыра от ул. Бруно до ул. Аносова (в обоих направлениях).
Фото: акимат Алматы
Турксибский район
С 31 мая по 30 июня – ограничение на ул. Котельникова от пр. Сейфуллина до ул. Акан Серы (в обоих направлениях).
"Работы проходят в рамках подготовки к отопительному сезону. Будут заменены теплосети 1983-1985 годов общей протяженностью 3 км. Это обеспечит стабильное теплоснабжение 105 МЖД, 5 частных домов, школы и 3 других объектов. Подача горячей воды сохраняется", – объяснили алматинцам.
Ранее в акимате города рассказали, где в связи с обновлением проспекта Райымбека будут ограничивать движение и отключать уличное освещение.
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