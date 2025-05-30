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В двух районах Алматы перекроют участки улиц на длительный срок

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 14:10 Фото: Zakon.kz
С 31 мая 2025 года в Алматы в связи с реконструкцией магистральных трубопроводов в Алмалинском и Турксибском районах временно ограничат проезд, сообщает Zakon.kz.

По данным Almaty_Joly, в Алмалинском районе с 31 мая по 20 июля – ограничение на ул. Богенбай батыра от ул. Бруно до ул. Аносова (в обоих направлениях).

Фото: акимат Алматы

Турксибский район

С 31 мая по 30 июня – ограничение на ул. Котельникова от пр. Сейфуллина до ул. Акан Серы (в обоих направлениях).

"Работы проходят в рамках подготовки к отопительному сезону. Будут заменены теплосети 1983-1985 годов общей протяженностью 3 км. Это обеспечит стабильное теплоснабжение 105 МЖД, 5 частных домов, школы и 3 других объектов. Подача горячей воды сохраняется", – объяснили алматинцам.

Ранее в акимате города рассказали, где в связи с обновлением проспекта Райымбека будут ограничивать движение и отключать уличное освещение.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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