Праздник для тысяч детей: как Алматы отметит 1 июня и куда можно пойти

В Алматы 1 июня отметят Международный день защиты детей серией праздничных и культурно-развлекательных мероприятий во всех районах города, сообщает Zakon.kz.

В рамках праздничных мероприятий для 100 детей Алатауского района будет организовано посещение цирка, рассказали в акимате Алматы.

Алмалинский район

В 11:00 на пересечении пешеходных улиц Прокофьева и Дуйсенова состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей.

Ауэзовский район

Праздничная программа начнется в 10:00 в Family Park (ул. Улугбека, 57А) с флешмоба и праздничного шествия ростовых кукол и сказочных персонажей.

В 11:00 здесь же Театр имени Н. Сац представит театрализованную игровую программу для детей. В 11:40 состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

Также в 11:00 в сквере "Сарыарқа" (4 микрорайон) пройдет спортивный праздник в рамках акции "Спорт достық алаңы" с турнирами по дзюдо и асық ату и вручением ценных подарков.

В 14:00 в Политехническом колледже состоится теннисный турнир "Преемственность поколений" на тему "Добропорядочный гражданин".

В 10.00 на базе общеобразовательной школы №141 (мкр. Жетысу-2, 8В) состоится городской фестиваль "Жұлдызды сәт" с участием воспитанников дошкольных организаций образования.

Бостандыкский район

Для детей из социально уязвимых категорий населения организована специальная праздничная программа. В период с 30 мая по 2 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями смогут бесплатно посетить цирк, зоопарк, парк развлечений "Мир фантазий", Государственный музей искусств имени А. Кастеева, кукольный театр и кинотеатры.

Жетысуский район

В парке "Гүлдер" (ул. Серикова, 6А) в 10.00 состоится фестиваль Damu Bala Fest с охватом около 500 участников. Также в районе в рамках челленджа "Кітап әлемінде" пройдут встречи с казахстанскими писателями, конкурсы выразительного чтения и обсуждения любимых книг.

Медеуский район

В10:00 на центральной площадке Дворца школьников состоится праздничное мероприятие "Шаттыққа толы балалық". В 15:00 в Казахской государственной филармонии пройдет гала-концерт "Ғажайып балалар әлемі" для около 500 детей, а также для порядка 400 детей будут организованы бесплатные экскурсии и культурно-развлекательные программы.

Наурызбайский район

Запланирована серия праздничных мероприятий. В амфитеатре микрорайона Шугыла, 347 в 15:00 состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей, с участием социального клуба "Шыңға өрле, биікке самға!".

Также для детей будет организован кинопоказ. В Центре инновационного творчества (мкр. Шугыла, 347/4) Государственный театр кукол представит концертную программу, направленную на популяризацию театрального искусства и организацию культурного досуга детей.

Турксибский район

В рамках экологической концепции "Таза Қазақстан" пройдет районный тематический челлендж "Балалық шақ досы", посвященный правилам безопасности на воде и дорожного движения. Мероприятие состоится в 10:00 на базе школы-гимназии №59. В этот же день в 10:00 на Арбате по улице Сауранбаева состоится районный праздник "Балалық шақ".

Также в этот день пройдет открытие пришкольных лагерей и выставки фотоколлажей и изделий декоративно-прикладного творчества учащихся.

Ранее мы сообщали, кто будет финансировать алиментный фонд в случае его создания.