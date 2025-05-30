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Общество

"Так долго они не проживут": жители просят спасти лебедей в центре Астаны

лебеди, Астана, водоем в центральном парке, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 17:33 Фото: pxhere
Жители Астаны возмутились состоянием водоема в центральном парке. Один из неравнодушных жителей столицы записал видеообращение с просьбой решить этот вопрос, сообщает Zakon.kz.

Автор ролика, снявший водоем, поражен его состоянием.

"Центральный парк Астаны. Смотрите, какой беспредел творится. Сколько грязи. Вода мутная. Просим решить этот вопрос!" – гласит голос за кадром.

Также мужчину беспокоит судьба лебедей, которые, по его словам, там плавают. Он добавляет, что долго они так не проживут.

Внимание на публикацию в социальных сетях обратил акимат района Нура. Специалисты 30 мая 2025 года уточнили, что в настоящее время ведутся работы по очистке водоема.

Также, по их данным, очистка проводится на ежедневной основе.

"Важно отметить, что в период активного цветения тополей количество мусора в воде заметно увеличивается из-за тополиного пуха, что требует усиленного внимания к очистке".Пресс-служба акимата района Нура

25 мая 2025 года мы рассказывали, что в Астане недостроенный жилой комплекс (ЖК) "ЖанаАрка" затопило. Вода поднялась до второго этажа. Пострадавшими оказались не только дольщики, которые долгое время не могут дождаться продолжения стройки, но и соседи ближайшего дома.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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