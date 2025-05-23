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Общество

Дом, которого нет, но он уже тонет: долгострой затопило в Астане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:54 Фото: Zakon.kz
В Астане недостроенный жилой комплекс (ЖК) "ЖанаАрка" затопило. Вода поднялась до второго этажа. Пострадавшими оказались не только дольщики, которые долгое время не могут дождаться продолжения стройки, но и соседи ближайшего дома, сообщает Zakon.kz.

Видео затопленного участка получило широкое распространение в социальных сетях. Автор ролика начинает свое повествование со слов: "Акимат, пожалуйста, что-нибудь сделайте!"

По словам женщины, снимающей затопленную территорию, кроме комаров, скоро заведутся и бобры.

"ЖК "ЖанаАрка". Вот такой потоп до второго этажа. Стена, удерживающая воду, уже разрушается. Вся эта вода уходит к нам в подвалы. Кроме того, при ветре минвата разлетается по двору", – отмечает жительница Астаны.

Обращение женщины не осталось без внимания. На запрос крреспондента Zakon.kz в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" (Управление) уточнили, что застройщиком жилого комплекса является ТОО BBS Gold.

По данным специалистов, на сегодняшний день имеются проблемные вопросы с отставанием от сроков завершения строительства.

"Ввиду отсутствия должного финансирования строительство приостановлено". ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны"

В продолжении сказано, что в целях оказания содействия дольщикам проблемные вопросы ЖК "ЖанаАрка" были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии акимата Астаны по вопросам долевого участия в жилищном строительстве.

"Создан жилищно-строительный кооператив "Қордай 89" из числа пострадавших дольщиков. Правоохранительным органом подано исковое заявление".ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны"

Кроме того, как пояснили эксперты, вода скопилась из-за того, что компания не завершила строительство внутренних инженерных сетей.

"Районным акиматом и управлением коммунального хозяйства будет оказана помощь в откачке воды", – говорится в заключительной части.

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, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:54
Правила долевого строительства хотят ужесточить в Казахстане

13 мая 2025 года в Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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