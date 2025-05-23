Дом, которого нет, но он уже тонет: долгострой затопило в Астане
Видео затопленного участка получило широкое распространение в социальных сетях. Автор ролика начинает свое повествование со слов: "Акимат, пожалуйста, что-нибудь сделайте!"
По словам женщины, снимающей затопленную территорию, кроме комаров, скоро заведутся и бобры.
"ЖК "ЖанаАрка". Вот такой потоп до второго этажа. Стена, удерживающая воду, уже разрушается. Вся эта вода уходит к нам в подвалы. Кроме того, при ветре минвата разлетается по двору", – отмечает жительница Астаны.
Обращение женщины не осталось без внимания. На запрос крреспондента Zakon.kz в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны" (Управление) уточнили, что застройщиком жилого комплекса является ТОО BBS Gold.
По данным специалистов, на сегодняшний день имеются проблемные вопросы с отставанием от сроков завершения строительства.
"Ввиду отсутствия должного финансирования строительство приостановлено". ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны"
В продолжении сказано, что в целях оказания содействия дольщикам проблемные вопросы ЖК "ЖанаАрка" были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии акимата Астаны по вопросам долевого участия в жилищном строительстве.
"Создан жилищно-строительный кооператив "Қордай 89" из числа пострадавших дольщиков. Правоохранительным органом подано исковое заявление".ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны"
Кроме того, как пояснили эксперты, вода скопилась из-за того, что компания не завершила строительство внутренних инженерных сетей.
"Районным акиматом и управлением коммунального хозяйства будет оказана помощь в откачке воды", – говорится в заключительной части.
Материал по теме
13 мая 2025 года в Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер".