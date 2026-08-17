В Алматы на один день отменят плату за проезд в автобусах, троллейбусах и метро
Фото: Telegram/almaty_akimat
В Алматы в предстоящее воскресенье, 23 августа 2026 года, проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщает Zakon.kz.
Об этом проинформировали сегодня, 17 августа, в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата южной столицы:
"23 августа, в день выборов в Курултай, проезд на общественном транспорте города будет бесплатным... В течение всего дня проезд будет бесплатным на всех маршрутах общественного транспорта – автобусах, троллейбусах и в метро".
В управлении отметили, что бесплатный проезд введен, чтобы обеспечить жителям и гостям Алматы комфортное передвижение и удобные условия в день выборов.
Управление призывает жителей и гостей города заранее планировать свои поездки и пользоваться общественным транспортом для удобного передвижения по городу в день голосования.
Ранее хорошую новость про бесплатный проезд в общественном транспорте сообщили жителям Астаны. Проезд будет бесплатным в день проведения выборов депутатов Курултая РК, 23 августа 2026 года.
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