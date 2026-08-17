#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
464.02
536.18
5.54
Общество

В Алматы на один день отменят плату за проезд в автобусах, троллейбусах и метро

Алматы, автобус, пассажиры, люди, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:12 Фото: Telegram/almaty_akimat
В Алматы в предстоящее воскресенье, 23 августа 2026 года, проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали сегодня, 17 августа, в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта акимата южной столицы:

"23 августа, в день выборов в Курултай, проезд на общественном транспорте города будет бесплатным... В течение всего дня проезд будет бесплатным на всех маршрутах общественного транспорта – автобусах, троллейбусах и в метро".

В управлении отметили, что бесплатный проезд введен, чтобы обеспечить жителям и гостям Алматы комфортное передвижение и удобные условия в день выборов.

Управление призывает жителей и гостей города заранее планировать свои поездки и пользоваться общественным транспортом для удобного передвижения по городу в день голосования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:12
73,1% казахстанцев планируют принять участие в голосовании – соцопрос КИСИ

Ранее хорошую новость про бесплатный проезд в общественном транспорте сообщили жителям Астаны. Проезд будет бесплатным в день проведения выборов депутатов Курултая РК, 23 августа 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
12:07, 10 марта 2026
В Алматы на один день отменят оплату за проезд в автобусах, троллейбусах и метро
Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
16:11, 18 августа 2025
Проезд в автобусах подорожает в Конаеве
Бесплатным будет проезд в автобусах Астаны на один день
11:51, 10 июня 2024
Бесплатным будет проезд в автобусах Астаны на один день
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:47, Сегодня
Казахстанские "классики" потерпели разгромные поражения в четвертьфинале чемпионата мира
Даниил Медведев после победы на Almaty Open 2025
17:45, Сегодня
Чемпион Almaty Open 2025 Медведев прокомментировал кризисный период своей карьеры
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:24, Сегодня
Сенсационная победа вывела казахстанского борца Казыбека Кальмагамбетова в полуфинал ЧМ
Стало известно, сколько зрителей посетило матчи 9-го тура КПЛ
17:21, Сегодня
Стало известно, сколько зрителей посетило матчи 9-го тура КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: