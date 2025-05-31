Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 1 по 3 июня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 1 по 3 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°. 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°. 3 июня: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°. Прогноз погоды по Алматы 1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°. 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°. Прогноз погоды по Шымкенту 1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°. 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +35+37°. Ранее синоптики предоставили недельный прогноз погоды в Алматы – с 31 мая по 6 июня 2025 года.

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