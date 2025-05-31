Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 1 по 3 июня
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 1 по 3 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
- 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
- 3 июня: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.
Прогноз погоды по Алматы
- 1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.
- 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°.
- 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
- 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.
- 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +35+37°.
Ранее синоптики предоставили недельный прогноз погоды в Алматы – с 31 мая по 6 июня 2025 года.
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