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Общество

Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 1 по 3 июня

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 18:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 1 по 3 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 1 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
  • 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
  • 3 июня: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 1 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.
  • 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°.
  • 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
  • 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.
  • 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +35+37°.

Ранее синоптики предоставили недельный прогноз погоды в Алматы – с 31 мая по 6 июня 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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