Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента со 2 по 4 июня

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – со 2 по 4 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°. 3 июня: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.

ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°. 4 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°. Прогноз погоды по Алматы 2 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°. 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°. Прогноз погоды по Шымкенту 2 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +35+37°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +35+37°. 4 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +36+38°. Ранее синоптики предоставили недельный прогноз погоды в Алматы – с 31 мая по 6 июня 2025 года.

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