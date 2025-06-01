Национальную информационную систему водных ресурсов разрабатывают в Казахстане: запущены четыре модуля
В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации пояснили, что они успешно функционируют по направлениям: "Администрирование", "Водопользование", "Трансграничные воды" и "Картография".
"Внедрение системы позволит повысить точность прогнозов водного баланса, обеспечить эффективное управление ресурсами, а также повысить эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений и ирригационной инфраструктуры", – сообщила директор Департамента цифровизации МВРИ РК Мейргуль Куандыкова.
Модуль "Администрирование" обеспечивает централизованное управление системой, включая администрирование пользователей, настройку функциональных компонентов, контроль доступа и информационную безопасность.
Модуль "Водопользование" выполняет ежедневный сбор и обработку данных из 86 республиканских водохранилищ. Он позволяет оперативно мониторить состояние водных ресурсов и принимать необходимые решения.
Модуль "Трансграничные воды" собирает данные с 43 гидропостов Казгидромета, а также дополняется информацией из региональных источников о расходах воды на межгосударственных каналах и режимах работы водохранилищ. Это обеспечивает комплексный подход к управлению водными ресурсами в бассейнах трансграничных рек.
Модуль "Картография" позволяет визуализировать данные по более чем 250 гидротехническим сооружениям, рекам и озерам Есильского и Жайык-Каспийского бассейнов, а также с 334 гидропостов. Также реализованы функции краткосрочного и долгосрочного прогнозирования водных расходов, температуры, осадков и снеготаяния.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельхозпроизводителям.