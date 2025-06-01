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Общество

Национальную информационную систему водных ресурсов разрабатывают в Казахстане: запущены четыре модуля

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 10:06 Фото: primeminister.kz
В Казахстане продолжают разработку Национальной информационной системы водных ресурсов. В пилотном режиме запустили четыре модуля, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации пояснили, что они успешно функционируют по направлениям: "Администрирование", "Водопользование", "Трансграничные воды" и "Картография".

"Внедрение системы позволит повысить точность прогнозов водного баланса, обеспечить эффективное управление ресурсами, а также повысить эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений и ирригационной инфраструктуры", – сообщила директор Департамента цифровизации МВРИ РК Мейргуль Куандыкова.

Модуль "Администрирование" обеспечивает централизованное управление системой, включая администрирование пользователей, настройку функциональных компонентов, контроль доступа и информационную безопасность.

Модуль "Водопользование" выполняет ежедневный сбор и обработку данных из 86 республиканских водохранилищ. Он позволяет оперативно мониторить состояние водных ресурсов и принимать необходимые решения.

Модуль "Трансграничные воды" собирает данные с 43 гидропостов Казгидромета, а также дополняется информацией из региональных источников о расходах воды на межгосударственных каналах и режимах работы водохранилищ. Это обеспечивает комплексный подход к управлению водными ресурсами в бассейнах трансграничных рек.

Модуль "Картография" позволяет визуализировать данные по более чем 250 гидротехническим сооружениям, рекам и озерам Есильского и Жайык-Каспийского бассейнов, а также с 334 гидропостов. Также реализованы функции краткосрочного и долгосрочного прогнозирования водных расходов, температуры, осадков и снеготаяния.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельхозпроизводителям.

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Андрей Дюсупов
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