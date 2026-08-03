Цифровую карту водных ресурсов страны создали в Казахстане

В Казахстане создается единая цифровая база данных о водных ресурсах страны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, она объединила сведения о реках, озерах, водохозяйственных сооружениях, водопользователях и подземных водах.

"На сегодняшний день в систему внесены и структурированы данные о более чем 23 тыс. водных объектов", – говорится в сообщении.

Среди них:

17 748 рек;

3 148 озер;

1 109 гидротехнических сооружений.

Кроме того, в Национальной информационной системе водных ресурсов зарегистрированы около трех тыс. организаций и более четырех тыс. пользователей. В цифровом формате созданы почти девять тыс. паспортов водохозяйственных и гидротехнических объектов.

"Функциональные возможности НИСВР включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг", – рассказал председатель правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Кайратгали Хайрулла.

По данным ведомства, сейчас Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации. После запуска она станет единым инструментом для сбора, анализа и использования данных о водных ресурсах Казахстана.

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