Цифровую карту водных ресурсов страны создали в Казахстане
По информации пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, она объединила сведения о реках, озерах, водохозяйственных сооружениях, водопользователях и подземных водах.
"На сегодняшний день в систему внесены и структурированы данные о более чем 23 тыс. водных объектов", – говорится в сообщении.
Среди них:
- 17 748 рек;
- 3 148 озер;
- 1 109 гидротехнических сооружений.
Кроме того, в Национальной информационной системе водных ресурсов зарегистрированы около трех тыс. организаций и более четырех тыс. пользователей. В цифровом формате созданы почти девять тыс. паспортов водохозяйственных и гидротехнических объектов.
"Функциональные возможности НИСВР включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг", – рассказал председатель правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Кайратгали Хайрулла.
По данным ведомства, сейчас Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации. После запуска она станет единым инструментом для сбора, анализа и использования данных о водных ресурсах Казахстана.
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