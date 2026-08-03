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Общество

Цифровую карту водных ресурсов страны создали в Казахстане

Национальная информационная система водных ресурсов, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 08:17 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации
В Казахстане создается единая цифровая база данных о водных ресурсах страны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации, она объединила сведения о реках, озерах, водохозяйственных сооружениях, водопользователях и подземных водах.

"На сегодняшний день в систему внесены и структурированы данные о более чем 23 тыс. водных объектов", – говорится в сообщении.

Среди них:

  • 17 748 рек;
  • 3 148 озер;
  • 1 109 гидротехнических сооружений.

Кроме того, в Национальной информационной системе водных ресурсов зарегистрированы около трех тыс. организаций и более четырех тыс. пользователей. В цифровом формате созданы почти девять тыс. паспортов водохозяйственных и гидротехнических объектов.

"Функциональные возможности НИСВР включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг", – рассказал председатель правления НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" Кайратгали Хайрулла.

По данным ведомства, сейчас Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации. После запуска она станет единым инструментом для сбора, анализа и использования данных о водных ресурсах Казахстана.

Тем временем визитная карточка Павлодара утопает в зелени: Иртыш в районе речного вокзала активно покрывается водорослями из-за обмеления. Гидрологи считают, что если дно реки не почистить в ближайшее время, центральный затон превратится в настоящее болото

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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