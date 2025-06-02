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Общество

Водителям Алматы показали участки двух улиц, которые нужно объезжать по 6 июля

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:49 Фото: Zakon.kz
В Алматы временно ограничат проезд по двум улицам из-за реконструкции теплосетей. Об этом 2 июня 2025 года проинформировали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В компании отметили, что в южной столице работы по замене теплосетей, которые выработали свой нормативный срок, ведутся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В связи с этим в Алмалинском районе с 3 июня по 6 июля ограничат движение автотранспорта на двух участках улиц:

  • ул. Айтиева от – ул. Богенбай батыра до ул. Толе би (в обоих направлениях);
  • ул. Казыбек би – от ул. Чокина до ул. Исаева (в обоих направлениях).

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции магистральных трубопроводов, проходящих под проезжей частью указанных уличных сегментов. В целом, на данных объектах в текущем году планируется заменить сети теплоснабжения общей протяженностью 1 км, введенные в эксплуатацию в 1978-1989 годах, что позволит обеспечить жителей 13 многоквартирных жилых домов стабильным теплоснабжением в зимний период".ТОО "Алматинские тепловые сети"

В текущем году, как уточнили в компании, по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей, что позволит снизить уровень износа до 54%.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что в Алматы на месяц закрыли один из популярнейших туристических маршрутов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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