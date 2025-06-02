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Общество

В Алматы на месяц закрыли один из популярнейших туристических маршрутов

источник, работы, ремонт ограничения, Алма-Арасан, горы, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 3 июня по 3 июля 2025 года будет временно закрыт туристский маршрут от парковки "Алма-Арасан" до термального источника, включая доступ к водопаду "Девичьи слезы" и поляне "Терра". Об этом стало известно Zakon.kz сегодня, 2 июня, из сообщения городского акимата.

Специалисты уточняют, что данные меры связаны с проведением строительно-монтажных работ, направленных на обеспечение безопасности и повышение комфорта для посетителей:

"В рамках второго этапа планируется демонтаж и замена устаревших мостовых конструкций, устройство новых участков тропы, монтаж лестничных элементов и объектов благоустройства".

Стоит отметить, что с 12 мая 2025 года уже проводились подготовительные работы, в ходе которых были зачищены склоны от потенциально опасных камней, установлены анкерные конструкции под защитную сетку, а также осуществлена предварительная подготовка тропы для дальнейшего благоустройства.

Жителям и гостям города следует обратить внимание:

"Маршрут будет закрыт полностью на весь период проведения работ, включая будние, выходные и праздничные дни. Завершение работ запланировано до 31 июля 2025 года (в зависимости от погодных условий возможна небольшая корректировка сроков)".

Также в обращении есть еще один пункт:

"Необходимо учитывать введенные временные ограничения при планировании маршрутов и экскурсий в районе "Алма-Арасана".

30 мая сотрудники Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вместе с волонтерами очистили деревья от всего лишнего: салфеток, веревок, лоскутков ткани и других предметов, которые туристы часто оставляют на память. Тогда администрация в очередной раз напомнила, что такие "сувениры" вредят природе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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