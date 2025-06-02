В Алматы на месяц закрыли один из популярнейших туристических маршрутов
Специалисты уточняют, что данные меры связаны с проведением строительно-монтажных работ, направленных на обеспечение безопасности и повышение комфорта для посетителей:
"В рамках второго этапа планируется демонтаж и замена устаревших мостовых конструкций, устройство новых участков тропы, монтаж лестничных элементов и объектов благоустройства".
Стоит отметить, что с 12 мая 2025 года уже проводились подготовительные работы, в ходе которых были зачищены склоны от потенциально опасных камней, установлены анкерные конструкции под защитную сетку, а также осуществлена предварительная подготовка тропы для дальнейшего благоустройства.
Жителям и гостям города следует обратить внимание:
"Маршрут будет закрыт полностью на весь период проведения работ, включая будние, выходные и праздничные дни. Завершение работ запланировано до 31 июля 2025 года (в зависимости от погодных условий возможна небольшая корректировка сроков)".
Также в обращении есть еще один пункт:
"Необходимо учитывать введенные временные ограничения при планировании маршрутов и экскурсий в районе "Алма-Арасана".
30 мая сотрудники Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" вместе с волонтерами очистили деревья от всего лишнего: салфеток, веревок, лоскутков ткани и других предметов, которые туристы часто оставляют на память. Тогда администрация в очередной раз напомнила, что такие "сувениры" вредят природе.