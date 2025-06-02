Опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана
Согласно данным, опубликованным аналитиками, по состоянию на 1 мая в стране проживали 20 353 265 человек.
Если же вернуться к данным за 1 апреля 2025 года, то тогда в стране проживали 20 333 530 человек. Из этого следует, что за месяц численность населения выросла на 19 735 человек.
Фото: stat.gov.kz
Также известно, что 12 856 783 казахстанца живут в городах, 7 496 482 – в селах.
Что касается численности в трех крупнейших городах страны, то она выглядит следующим образом:
- Астана – 1 558 501 человек.
- Алматы – 2 310 071 человек.
- Шымкент – 1 271 228 человек.
Вторым самым густонаселенным регионом после Алматы является Туркестанская область. Там проживают 2 151 581 человек.
Также в очередной раз отмечено, что казахстанок по численности больше – 10 406 888 против 9 946 377 мужчин.
Не так давно стало известно, что индекс старения в Казахстане продолжает демонстрировать устойчивый рост, достигнув в 2024 году отметки в 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет в стране приходится уже 31 человек старше 65 лет.