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Общество

Опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 13:27 Фото: Zakon.kz
Не нарушая традиций, пресс-служба Бюро национальной статистики в начале месяца предоставила данные о численности казахстанцев. Как обстоит ситуация на 1 мая 2025 года, подробно рассказали в ведомстве Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным аналитиками, по состоянию на 1 мая в стране проживали 20 353 265 человек.

Если же вернуться к данным за 1 апреля 2025 года, то тогда в стране проживали 20 333 530 человек. Из этого следует, что за месяц численность населения выросла на 19 735 человек.

Фото: stat.gov.kz

Также известно, что 12 856 783 казахстанца живут в городах, 7 496 482 – в селах.

Что касается численности в трех крупнейших городах страны, то она выглядит следующим образом:

  • Астана – 1 558 501 человек.
  • Алматы – 2 310 071 человек.
  • Шымкент – 1 271 228 человек.

Вторым самым густонаселенным регионом после Алматы является Туркестанская область. Там проживают 2 151 581 человек.

Также в очередной раз отмечено, что казахстанок по численности больше – 10 406 888 против 9 946 377 мужчин.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 13:27
Опубликованы обновленные данные о численности населения Казахстана на 1 апреля

Не так давно стало известно, что индекс старения в Казахстане продолжает демонстрировать устойчивый рост, достигнув в 2024 году отметки в 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет в стране приходится уже 31 человек старше 65 лет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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