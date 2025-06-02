Более 2 000 солдат получили госгранты на обучение в вузах Казахстана

В Министерстве обороны 2 июня 2025 года впервые вручили государственные гранты на обучение в ведущих вузах страны солдатам, выслужившим установленные сроки воинской службы, передает корреспондент Zakon.kz.

В Астане вручение сертификатов прошло в торжественной обстановке. Поздравив отличников боевой учебы, заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев вручил сертификаты на обучение 20 военнослужащим, призванным весной 2024 года.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Возможность поступления в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ – государственная инициатива, направленная на повышение мотивации срочной воинской службы, поддержку молодых специалистов и стимулирование их профессионального роста.

"В конкурсном отборе приняли участие свыше 17 500 солдат, отслуживших установленные сроки службы в воинских частях Вооруженных сил, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии. Рад, что среди вас есть те, кто решили поступить в военные учебные заведения и стать офицерами, это значит, что служба в армии сформировала в вас такие качества, как ответственность, дисциплинированность и патриотизм. Не сомневаюсь, что и в учебе вы покажете высокие результаты, как и в период службы", – отметил генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Замминистра обороны заверил, что министерством обороны и дальше будут приниматься меры по наращиванию различных льгот для граждан, отслуживших срочную воинскую службу.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

От лица военнослужащих срочной службы со словами благодарности выступил Владислав Внуковский, проходивший срочную службу в войсковой части 44813 Сил воздушной обороны ВС РК.

"Служба в рядах Вооруженных сил РК стала для меня не только школой мужества, дисциплины и стойкости, но и временем научиться работать в команде. Горжусь тем, что стал частью мощной и профессиональной армии, способной защитить независимость и целостность нашей страны. Сегодня, получая сертификат на обучение в любом казахстанском вузе, я принял решение пойти по стопам отца, поступить в Военный институт Сил воздушной обороны и продолжить службу в статусе офицера", – сказал Владислав Внуковский.

Он поделился, что поступает в летное училище имени Талгата Бегельдинова в городе Актобе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Подготовка к экзаменам прошла несложно – старались, учились. В итоге я набрал самый высокий балл. Желание стать летчиком появилось во время службы в армии. Моя выбранная специальность – летчик военной транспортной авиации. Служба проходила спокойно, без особых трудностей. Я был начальником отделения расчета. В мои обязанности входило несение боевого дежурства: мы следили за воздушным пространством в радиусе 500 километров от города – отслеживали борта, которые прилетали и улетали, настраивали связь", – рассказал Владислав Внуковский.

На мероприятии также присутствовали родители солдат и студенты столичных вузов, поступившие в ведущие университеты благодаря службе в армии. Его отец, подполковник запаса Федор Внуковский рассказал, что их семья – династия военных: уже три поколения связали свою судьбу с армией. Эту традицию продолжает и их сын, осознанно выбрав путь службы Родине.

"Мы с супругой с самого начала думали, что наш сын пойдет по моим стопам. С женой мы познакомились, когда я был прапорщиком, а она – младшим сержантом. Вместе вырастили четверых детей, и единственный сын – наша надежда. Никто не навязывал ему выбор — он сам прошел срочную службу, осознал, что армия – это его путь. С достоинством отслужил, получил благодарности, звание младшего сержанта и стал командиром взвода. А для нас стало приятной неожиданностью, когда он сообщил, что получил сертификат и успешно сдал зачеты. Я тогда сказал: "Значит, такова твоя судьба – быть военным". Он загорелся этой идеей. Мы гордимся им и верим, что он добьется многого", — подполковник запаса Федор Внуковский.

Алихан Бухаев, напротив, признался, что служба далась ему непросто, но он с честью прошел этот путь. Он служил в бригаде особого назначения, по специальности – снайпер.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Сдача экзамена проходила как обычное тестирование. Все, что учил с 1 по 9 класс и в колледже, пригодилось. Набрал 95 баллов. Я после колледжа я сразу ушел в армию – просто хотел отдать долг Родине. Уже там узнал, что тем, кто прошел срочную службу, предоставляют государственные гранты. Сейчас поступаю в Павлодаре, в университет имени Торайгырова, на специальность "горнодобывающее дело", – рассказал он.

Советник министра обороны Айгуль Тулембаева дополнила, что ребята готовились к экзаменам по профильным предметам в свободное время в течении всего срока службы. Для этого есть специальная информационная система Срочник 2.0, в которую загружены все необходимые учебники 10 и 11 классов.

"Каждый срочник, желающий участвовать в этом отборе, пишет соответствующее заявление и выбирает специальность и вуз. Затем, в соответствии с набранными баллами за воинскую службу – все виды боевой подготовки, как государственно-правовую подготовку, так огневую, физическую, строевую и другие, – а также тестирование по двум профильным дисциплинам в рамках выбранной специальности. Весь этот комплекс мероприятий оценивается. Все эти баллы суммируются и формируется итоговый рейтинг. Сам список людей, которые получили гранты, утверждается приказом министра обороны. Этим мы подчеркиваем, что чем лучше человек показывает себя на воинской службе, тем больше у него вероятность получить соответствующие образовательные гранты", – озвучила советник.

Она добавила, что раньше были только вузовские гранты, а теперь – полноценные государственные. Они включают стипендию и дают приоритетное право на место в общежитии для тех, кто прошел срочную службу и поступает в университет.

31 мая 2025 года более 200 человек окончили курсы "Сардар" в Военном институте Сухопутных войск.