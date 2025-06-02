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Общество

Гибель казахстанки в аэропорту в Шарм-эль-Шейха: какая проделана работа с египетской стороной

МИД, смерть казахстанки, Египет , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 16:40 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 2 июня 2025 года высказался о смерти казахстанки в аэропорту Египта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагический случай произошел 17 мая в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

"Как мне известно, было возбуждено уголовное дело – детали, к сожалению, не могу объявить, так как это будет напрямую с родными вестись. Египитская сторона должна была выплатить компенсацию, страховку мы отработали со страховой компанией. Поэтому напоминаем, что всем выезжающим за рубеж нужно иметь страховку", – добавил он.

По его словам, сразу же после происшествия консул Казахстана вышел на связь с родными погибшей.

"Мы оказывали все время консульско-правовую помощь. Тело погибшей было доставлено 21 мая. И, естественно, мы с египетскими властями этот вопрос очень серьезно осуждали, чтобы безопасность наших граждан на их курортах и аэропортах были обеспечены по высшей категории, так как Египет является одним их популярных направлений для наших туристов. Этот вопрос министр транспорта Египта взял под свой личный контроль", – отметил Айбек Смадияров.

18 мая 2025 года рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщина погибла, еще две получили травмы.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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