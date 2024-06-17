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Родственники пропавшей казахстанки выехали в Германию

МИД РК, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 16:29 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров 17 июня на брифинге рассказал, как проходят поиски казахстанки, которая пропала в Германии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер опроверг информацию, что родственникам пропавшей не дают визу в Германию и они не могут вылететь.

"Родственники уже там. И мать, и брат находятся в Германии, поиски ведутся, мы работаем с полицией. В ближайшее время мы ожидаем официальную информацию от полиции. Пока ничего конкретно не могу сообщить", – ответил Смадияров.

Также журналисты уточнили, где находится дочь пропавшей.

"Дипломаты за рубежом не имеют права вмешиваться в следственные мероприятия. Нам это не позволено Венской конвенцией. Тем не менее мы находимся в тесной связи с полицией. Родственники уже там находятся. Вся подробная и информация на руках у родственников. Если бы они хотели сообщить, то давно бы уже сообщили", – дополнил он.

По данным МИДа, 5 июня 2024 года в генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на Майне обратились казахстанцы по поводу пропажи 3 июня их дочери.

Брат пропавшей подозревает, что она могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови.

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