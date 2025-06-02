МИД о смертельном ДТП в Южной Корее: Двигались на очень большой скорости

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 2 июня 2025 года озвучил детали смерти казахстанцев в Южной Корее, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в ДТП погибли четыре казахстанца.

"Молодые ребята погибли в автокатастрофе, которая произошла на магистрали. Автомобиль двигался на очень большой скорости и врезался в столб скоростемеры. Все ребята погибли на месте. Они были очень молодые, им было 20-21 год всего лишь. Кто-то учился, кто-то из них работал там", – добавил Айбек Смадияров.

В этой связи официальный представитель МИД призвал всех казахстанцев, находящихся за рубежом, соблюдать меры безопасности и технику безопасности.

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Трагедия произошла 27 марта 2025 года на скоростной магистрали в Корее – в жуткой автомобильной аварии в Кенги погибли четверо граждан Казахстана.