Подделка документов и фейковые справки: в МИД обратились к оформляющим шенген казахстанцам

Фото: Zakon.kz

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Айбек Смадияров 2 июня 2025 года рассказал, сколько времени могут занять переговоры о смягчении визового режима для въезда казахстанцев в государства –члены Шенгенской зоны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что облегчение визового режима – это вопрос не одного дня. "Как вам известно, недавно мы договорились начать переговоры: Европейский союз пришел к стойкому мнению, что мы должны эти переговоры начать. Это очень большой, комплексный вопрос. В нем участвует Казахстан, естественно, и все страны Шенгенской зоны. Это 27 государств. Поэтому процесс займет достаточно времени", – добавил он. В этой связи он обратился к казахстанцам. "Те, кто выезжает или подает документы на шенгенскую визу, чтобы добросовестно выполняли все требования консула. Потому что очень много факторов выявляется – подделка документов, различные фейковые справки либо вообще несоответствие цели поездки. Это все сказывается как на портфолио этого гражданина, так и на портфолио всех наших граждан, которые в будущем могут поехать в страны Шенгена", – добавил он. Он подчеркнул, что параллельно ведутся переговоры по снижению консульского сбора. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров озвучил детали смерти казахстанцев в Южной Корее.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: