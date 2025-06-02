#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.81
578.59
6.51
Общество

Подделка документов и фейковые справки: в МИД обратились к оформляющим шенген казахстанцам

Паспорт гражданина РК, документы, виза, визы, визовый штамп, визовые штампы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 17:05 Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Айбек Смадияров 2 июня 2025 года рассказал, сколько времени могут занять переговоры о смягчении визового режима для въезда казахстанцев в государства –члены Шенгенской зоны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что облегчение визового режима – это вопрос не одного дня.

"Как вам известно, недавно мы договорились начать переговоры: Европейский союз пришел к стойкому мнению, что мы должны эти переговоры начать. Это очень большой, комплексный вопрос. В нем участвует Казахстан, естественно, и все страны Шенгенской зоны. Это 27 государств. Поэтому процесс займет достаточно времени", – добавил он.

В этой связи он обратился к казахстанцам.

"Те, кто выезжает или подает документы на шенгенскую визу, чтобы добросовестно выполняли все требования консула. Потому что очень много факторов выявляется – подделка документов, различные фейковые справки либо вообще несоответствие цели поездки. Это все сказывается как на портфолио этого гражданина, так и на портфолио всех наших граждан, которые в будущем могут поехать в страны Шенгена", – добавил он.

Он подчеркнул, что параллельно ведутся переговоры по снижению консульского сбора.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров озвучил детали смерти казахстанцев в Южной Корее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ночной ремонт: в Алматы перекроют улицу от Абая до Сатпаева
Общество
17:41, Сегодня
Ночной ремонт: в Алматы перекроют улицу от Абая до Сатпаева
Дело Шерзата Полата: сторона подсудимых выступила на прениях
Общество
17:33, Сегодня
Дело Шерзата Полата: сторона подсудимых выступила на прениях
МИД о деле Акжаркын Турлыбай: Все, что нужно, мы уже сделали
Общество
17:22, Сегодня
МИД о деле Акжаркын Турлыбай: Все, что нужно, мы уже сделали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: