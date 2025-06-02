Бульвар Нуржол перекроют на ремонт в Астане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В акимате Астаны 2 июня 2025 года предоставили информацию о перекрытии участков бульвара Нуржол в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.
Как разъяснили на официальном сайте столичного акимата, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по среднему ремонту по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан.
"В связи с этим с 7 по 11 июня 2025 года будет поэтапно перекрыто движение: сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел".Акимат Астаны
Отмечается, что движение на участках будет перекрыто полностью. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Фото: акимат Астаны
Администрация города призывает водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Ранее столичные власти рассказали, какие улицы полностью перекрыты в Астане на ремонт.
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