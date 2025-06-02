Бульвар Нуржол перекроют на ремонт в Астане

В акимате Астаны 2 июня 2025 года предоставили информацию о перекрытии участков бульвара Нуржол в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.

Как разъяснили на официальном сайте столичного акимата, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по среднему ремонту по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан.

"В связи с этим с 7 по 11 июня 2025 года будет поэтапно перекрыто движение: сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел". Акимат Астаны

Отмечается, что движение на участках будет перекрыто полностью. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Фото: акимат Астаны

Администрация города призывает водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Ранее столичные власти рассказали, какие улицы полностью перекрыты в Астане на ремонт.