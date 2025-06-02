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Общество

Бульвар Нуржол перекроют на ремонт в Астане

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 19:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В акимате Астаны 2 июня 2025 года предоставили информацию о перекрытии участков бульвара Нуржол в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.

Как разъяснили на официальном сайте столичного акимата, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по среднему ремонту по бульвару Нуржол на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан.

"В связи с этим с 7 по 11 июня 2025 года будет поэтапно перекрыто движение: сначала на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел".Акимат Астаны

Отмечается, что движение на участках будет перекрыто полностью. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Фото: акимат Астаны

Администрация города призывает водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Ранее столичные власти рассказали, какие улицы полностью перекрыты в Астане на ремонт.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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