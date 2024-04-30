5 млрд тенге выделили в Костанайской области на ликвидацию ущерба от паводков

Заместитель руководителя управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова на брифинге в СЦК 30 апреля озвучила, как распределили 5 млрд тенге, которые выделили из местного бюджета во время паводка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что в Костанайской области пик паводка миновал, вода отошла и ситуация полностью стабилизировалась.

"У нас сейчас активно проводится работа по подсчету и возмещению ущерба. На сегодняшний день в комиссию поступило 2439 заявлений. Местными исполнительными органами проводится активная работа по выплатам, и на эти цели выделено порядка 5 млрд тенге из местного бюджета. Что касается этих денег, они будут направлены и уже используются на социальные выплаты, возмещение ущерба пострадавшим от паводка, а также на восстановление автомобильный дорог и электроснабжения в сельских населенных пунктах", – озвучила Алма Жусупова.

По ее словам, кроме собственных средств местного бюджета, дополнительно было выделено из резерва правительства 405 млн тенге, которые уже полностью освоены.

"На эти деньги приобретена 31 квартира в городе Аркалыке. Это для пострадавших жителей южных регионов. Всего у нас обследовано более 1100 домов. Из них порядка 700 домов подлежат восстановлению, будет выплачена компенсация и проведены ремонты. По тем домам, которые не подлежат восстановлению, их у нас насчитывается 378, будет предоставлено жилье из коммунального жилого фонда путем выкупа у частного сектора. Уже работа активно начата", – дополнила заместитель руководителя управления финансов акимата Костанайской области.

Она отметила, что уже готовятся документы на покупку еще 30 квартир, которые будут предоставлены для пострадавших из Костанайского района.

"По данным ветеринарной службы, у нас падеж составил порядка 981 головы, из них по 806 головам уже оплачено на сумму 161 млн тенге. По единовременной социальной помощи – уже выплатили по 1915 заявлениям 739 млн тенге. Работа по приему заявлений продолжается. С прошлой недели у нас уже начата работа по выплате гражданам за пострадавшие товарно-материальные ценности. Сюда входит техника, мебель и прочее движимое имущество. У нас первые выплаты пошли по 20 с лишним заявлениям, выплачено 7,5 млн тенге. Касательно ущерба по дачам, у нас также проводится большая работа. 2900 дач у нас уже обследовано и по ним соответственно с тем порядком, который определило правительство, также будет возмещен ущерб по механизму единовременной помощи", – проинформировала Алма Жусупова.

Она также подчеркнула, что ни одно заявление долго не рассматривается.

29 апреля стало известно, в каких регионах Казахстана пик паводков пройден.

Также заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 22 апреля 2024 года утвердил Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

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