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Общество

Новые лекарства из США и Европы будут быстрее доходить до казахстанцев

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 12:04 Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев на брифинге в СЦК 3 июня 2025 года рассказал, почему с некоторых стран лекарства будут регистрироваться в ускоренном порядке, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер признал, что действующие правила и модель вхождения лекарств на территорию Казахстана были громоздкими и занимали длительный временной промежуток.

"В среднем от 2 до 5 лет необходимо было для того, чтобы лекарство начало активно обращаться на территории Казахстана", – отметил Ержан Нурлыбаев.

Но эту процедуру в Минздраве хотят пересмотреть. Для этого вводят, во-первых, композитную услугу по принципу "одного" окна. В ее рамках будет реализована норма, которая позволит регистрировать лекарства в течение 100 дней.

"У нас есть страны с сильной регуляторной системой. Учитывая это, вторая процедура – это ускоренная регистрация лекарственных препаратов из стран производителей из указанного перечная, к которым относятся страны ЕС, Япония, США, Великобритания. Из указанных стран регистрацию лекарств планируется производить в течение 15 рабочих дней", – резюмировал Ержан Нурлыбаев.

2 июня 2025 года сообщалось, что Министерство здравоохранения Казахстана подготовило приказ, которым вносятся дополнения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями).

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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