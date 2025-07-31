Почему не могут устранить "серые" схемы поставок авто из Кыргызстана

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года высказался о "серых" схемах поставок авто из Кыргызстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Казахстан до сих пор завозят автомобили из Кыргызстана по "серым" схемам. Бюджет теряет на этом деньги. Они поинтересовались, когда правительство решит эту проблему.

"Действительно, существует такая проблема. Когда пять стран Евразийского экономического союза вступали в него, имели некоторые оговорки при подписании соответствующих договоров. Так, Армения и Кыргызстан получили некоторые послабления при назначении таможенных пошлин на импортные автомобили. Однако данные отношения должны регулироваться внутренними правилами ЕАЭС. И если автомобили, которые приходят к нам в Казахстан и недоплачивают таможенные и иные платежи, то они должны возмещаться уже при пересечении границы и при постановке на учет данных транспортных средств", – сказал в ответ Роман Скляр.

По его словам, специальные органы и таможня с этим вопросом разбираются.

"Я думаю, что они наведут в этом деле порядок", – резюмировал он.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал, почему не надо покупать китайские авто, ввезенные в Казахстан по "серым" схемам.