Резкое ухудшение погоды ожидается в Казахстане

Практически весь Казахстан в предстоящую среду, 4 июня 2025 года, накроют дожди с грозами и градом, сообщает Zakon.kz.

О резком ухудшении погоды говорится в прогнозе, который предоставили в РГП "Казгидромет":

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами и градом, на севере – сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны – с пыльной бурей.

Вместе с тем в гидрометцентре сообщили, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей, юго-западе, в центре области Абай;

– в Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей, юго-западе, в центре области Абай; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангистауской, на юге Костанайской областей и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу.

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