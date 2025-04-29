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Общество

Погода резко ухудшится в Казахстане в последний день апреля

Погода резко ухудшится в Казахстане в последний день апреля, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 17:55 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 30 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на западе, северо-западе республики погода ожидается без осадков.

"На погоду большей части Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ними атмосферные фронты. Ожидаются дожди с грозами, на востоке, юге, юго-востоке – сильные дожди, ночью на севере – осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке Казахстана – град... По республике прогнозируется усиление ветра, на юге, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, северо-западе, западе, в центре страны в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

Также в гидрометцентре проинформировали, что ожидаются:

  • заморозки до -3°C – на востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Атырауской, на севере, востоке, в центре Актюбинской, на западе, севере, востоке Костанайской областей, на севере, востоке области Улытау, на западе, востоке Карагандинской, на западе, севере, юге Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской областей, на севере на поверхности почвы Кызылординской области;
  • высокая пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской области, на западе области Жетысу, на юге Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на северо-востоке, востоке, в центре Мангистауской, в центре области Улытау, на северо-западе, юге области Абай.

"В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На р. Есиль (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – говорится в гидрологическом прогнозе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 17:55
Казахстан ждет резкое похолодание в конце апреля

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 30 апреля, 1 и 2 мая 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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