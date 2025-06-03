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Общество

Мясо сайгака все-таки будет реализовываться в розницу в Казахстане

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 18:38 Фото: wikimedia/Yakov Fedorov
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 3 июня 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, в каких областях могут появиться заводы по переработке мяса сайгака, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что, учитывая горький опыт 2023 года, в этом году к вопросу регулирования численности сайгаков подошли более ответственно. Министерство сельского хозяйства провело масштабную проверку мясокомбинатов и дало реальную оценку их готовности к приему установленного объема продукции – на сегодняшний день есть 13 предприятий, которые готовы принимать 3700 голов в сутки.

"Этот вопрос очень актуальный. Сегодня у нас имеются стандарты на использование мяса для переработки, а также для реализации тушек и полутуш. Поэтому мы предполагаем, что при начале регулирования (сайги. – Прим. ред.) мясо будет поступать через мясокомбинаты, где будут проведены все соответствующие ветеринарно-санитарные процедуры по каждой туше – скажем так, чтобы обезопасить население от неблагоприятных последствий. Мясо будет реализовываться в розницу, а также несколько заводов готовы к переработке", – озвучил спикер. 

По его словам, уже в 2023 году эта работа была начата, сегодня они хотят увеличить объемы.

Журналисты также поинтересовались, в каких областях могут появиться заводы по переработке мяса сайгака.

"В основном – в местах распространения сайгаков. Это Западно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области. Вполне возможно – там", – рассказал министр. 

Он также отметил, что на следующей неделе будут известны результаты полевых работ и узнают точное поголовье сайгаков, которое определено для регулирования. 

27 мая 2025 года стало известно, что в правительство скоро поступит документ по регулированию численности сайгаков. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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